ग्रुप केन्द्र में सामूहिक वंदे मातरम् गायन व योगाभ्यास

जादूगोड़ा, संवाददाता। देशव्यापी ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के अंतर्गत ग्रुप केन्द्र, सीआरपीएफ, जमशेदपुर में 07 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ गायन एवं योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम डॉ. जयदेव केसरी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्रुप केन्द्र के अधिकारियों, कार्मिकों एवं महिला कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ का गायन कर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ किया गया। प्रतिभागियों को वंदे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी प्रेरणादायी भूमिका तथा राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में इसके योगदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।‘हर