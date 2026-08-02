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लोहरदगा में छह अगस्त से राष्ट्रीय जनजातीय समागम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में 6 से 10 अगस्त तक डायट, चिरी में एक पांच दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय समागम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत स्काउट और गाइड के बच्चे विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। समागम में झारखंड सरकार के मंत्री और कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति की उम्मीद है।

लोहरदगा में छह अगस्त से राष्ट्रीय जनजातीय समागम

लोहरदगा, संवाददाता। भारत स्काउट और गाइड, लोहरदगा जिला समिति की ओर से छह से 10 अगस्त तक डायट, चिरी में पांच दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय समागम का आयोजन किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देशभर से भारत स्काउट और गाइड के बच्चे हिस्सा लेंगे और विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं की झलक प्रस्तुत करेंगे। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समागम में झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा और शिल्पी नेहा तिर्की, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत, विधायक डा रामेश्वर उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रवीण कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

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वहीं नौ अगस्त को आयोजित ग्रैंड कैंप फायर कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।पांच दिनों तक चलने वाले इस समागम में ग्रामीण मेला, जनजातीय विवाह परंपरा, पारंपरिक व्यंजन, लोकगीत, लोकनृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, रंगोली, चित्रकला, वॉल पेंटिंग, झांकी, ग्रामीण खेल, पारंपरिक वाद्य यंत्र वादन, बैंड डिस्प्ले और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ग्रामीण मेले में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे।

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