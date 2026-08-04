लोहरदगा में जुटेंगे देशभर के स्काउट-गाइड
भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में लोहरदगा, झारखंड में 6 से 10 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन होगा। यह सम्मेलन देश की जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। उद्घाटन 6 अगस्त को पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू द्वारा किया जाएगा, जिससे लोहरदगा को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
लोहरदगा, संवाददाता। भारत स्काउट एवं गाइड, झारखंड राज्य के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर के ट्राइबल मीट-राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन छह से 10 अगस्त 2026 तक डायट प्रशिक्षण केंद्र, चीरी में किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पांच अगस्त से देशभर के प्रतिभागियों का लोहरदगा पहुंचना शुरू हो जाएगा। जिला सचिव शैलेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि यह सम्मेलन देश की जनजातीय संस्कृति और विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा। पहली बार झारखंड के लोहरदगा जिले में इस राष्ट्रीय आयोजन का आयोजन हो रहा है, जिससे जिले को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।सम्मेलन का उद्घाटन छह अगस्त को शाम पांच बजे पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे।
कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव, पूर्व एमएलसी प्रवीण कुमार सिंह तथा पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अनुपमा भगत अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
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