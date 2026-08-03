डिजिटल तकनीक से सशक्त होंगी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं : निदेशक

खूंटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। 35 प्रतिभागी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। उद्घाटन में सहियाओं की क्षमता वृद्धि पर जोर दिया गया।

खूंटी, संवाददाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं एनएचएसआरसी, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आशा इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल पर 10 दिवसीय राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण (आरटीओटी) का शुभारंभ सोमवार को रांची-खूंटी मार्ग स्थित मोमेंट्स रिसॉर्ट्स में हुआ। 12 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में झारखंड सहित हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 35 प्रतिभागी तथा राष्ट्रीय स्तर के आठ विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह देश का पहला क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मास्टर ट्रेनर्स को एकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल में दक्ष बनाकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करना है।

उद्घाटन सत्र 10 दिवसीय राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण (आरटीओटी) का शुभारंभ एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सिविल सर्जन डॉ ललित रंजन पाठक सहित कई अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र में एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि सहियाओं की क्षमता वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगी। उन्होंने बेहतर डिजिटल कार्य करने वाली सहियाओं को पुरस्कृत करने, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित करने तथा प्रशिक्षण सामग्री सरल हिंदी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सहिया ऐप, एआई आधारित डेटा विश्लेषण, डिजिटल एंट्री और एसएमएस अलर्ट जैसी तकनीकों के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और प्रभावशीलता बढ़ाई जाएगी।

प्रशिक्षण का महत्व सिविल सर्जन डॉ. ललित नारायण पाठक ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रशिक्षण की मेजबानी खूंटी के लिए गौरव की बात है। प्रतिभागी अपने-अपने राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में एनएचएसआरसी की डॉ. अनुराधा जैन, डॉ. सुरभि सेठी, डॉ. ऋचा शर्मा, डॉ. राकेश सारस्वत, डॉ. नीलम सिद्दीकी, डॉ. सीमा मल्होत्रा, डॉ. पंकज शाह, डॉ. ज्योत्स्ना, सुश्री प्रतिभा किशोर तथा अकय मिंज उपस्थित रहे। वहीं डॉ. मुकेश मिश्र, डॉ. कमलेश, डॉ. राहुल किशोर सिंह एवं डॉ. पुष्पा ने भी प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर छह राज्यों के 35 प्रतिभागी सहित कई लोग उपस्थित थे।