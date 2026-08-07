उज्जैन में काफी संख्या में शामिल होंगे लोग: अनिल
बेरमो। 6 सितंबर को उज्जैन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के अधिवेशन में बोकारो जिले से लोग शामिल होंगे। इस अधिवेशन में संगठन की एकता, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, युवाओं की भागीदारी और समाज के विकास पर जोर दिया जाएगा। संगठित समाज अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
बेरमो। आगामी 6 सितंबर को उज्जैन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोकारो जिले से भी महासंगठन के काफी लोग शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता सहित प्रदेश मंत्री रमेश नायक, प्रदेश आईटी एवं मीडिया प्रभारी अनूप कुमार साव व भुनेश्वर साव ने बताया कि अधिवेशन मं संगठन की एकता, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, युवाओं की भागीदारी तथा समाज के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। बताया कि संगठित समाज ही अपने अधिकारों की प्रभावी रक्षा कर सकता है और नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
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