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टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 91 लोगों का हुआ डिजिटल चेस्ट एक्स-रे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीतल रामपुर में विशेष स्वास्थ्य शिविर प्रबंधक मनीष कुमार। गढ़पुरा, एक संवाददाता। राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को आयुष्मान

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 91 लोगों का हुआ डिजिटल चेस्ट एक्स-रे

गढ़पुरा, एक संवाददाता। राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीतल रामपुर में क्षय रोग की पहचान एवं रोकथाम के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 91 लाभार्थियों का डिजिटल चेस्ट एक्स-रे किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में आशा कार्यकर्ताओं और ए.एन.एम. द्वारा चिह्नित किए गए संदिग्ध टीबी मरीजों व उच्च जोखिम वाले लोगों की जांच की गई। मोबाइल एक्स-रे वैन के माध्यम से ऑन द स्पॉट डिजिटल चेस्ट एक्स-रे की सुविधा दी गई। शिविर का उद्घाटन करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रीत राम ने कहा कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर पहचान और सही इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

संदिग्ध मरीजों की जांच

उन्होंने बताया कि एक्स-रे के दौरान जो भी संदिग्ध मरीज पाए जाएंगे, उनका बलगम जांच के लिए भेजा जाएगा और पॉजिटिव पाए जाने पर निशुल्क दवा व पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीबी के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह या उससे अधिक समय से खांसी, बुखार, वजन में कमी, रात में पसीना आना या खांसी के साथ खून आने जैसे लक्षण हों, तो वे बिना किसी संकोच के अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। टीबी का उपचार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। मौके पर वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक सुजीत कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुमन कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रफत परवीन, एएनएम इंदु कुमारी एवं स्मिता कुमारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वास्थ्य शिविर में कितने लाभार्थियों का एक्स-रे किया गया?
स्वास्थ्य शिविर में कुल 91 लाभार्थियों का डिजिटल चेस्ट एक्स-रे किया गया।
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