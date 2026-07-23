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राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन में फिर देरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) के गठन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 22 जुलाई थी। बोर्ड के गठन के लिए चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाएगा। बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं जैसे महासंघों को मान्यता देना।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन में फिर देरी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में खेल प्रशासन में बड़े सुधार की दिशा में अहम माने जा रहे राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) के गठन में अभी और इंतजार करना होगा। खेल मंत्रालय ने बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर छह अगस्त कर दी है, जिससे इसके गठन में और देरी तय हो गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई थी, जो बुधवार को समाप्त हो गई। मंत्रालय ने जारी सर्कुलर में कहा कि ऑनलाइन आवेदन अब छह अगस्त रात आठ बजे तक जमा किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन पिछले वर्ष पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत किया जा रहा है। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने, उनकी संबद्ध इकाइयों की सूची तैयार करने और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के गठन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएगा। इसके अलावा खेल प्रशासन के लिए आदर्श दिशा-निर्देश और नियम तय करने का अधिकार भी बोर्ड को होगा。

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। समिति में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग, दिग्गज भारोत्तोलक एन. कुंजरानी देवी, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) हरपाल सिंह शामिल हैं।

अधिकतम आयु सीमा और विशेषज्ञता

बोर्ड के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्हें लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून या संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

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राष्ट्रीय खेल बोर्ड की भूमिका

- राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देगा

- राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल का गठन करेगा

- महासंघों की संबद्ध इकाइयों की सूची तैयार करेगा

- खेल प्रशासन के लिए आदर्श दिशा-निर्देश तय करेगा

- गठन राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के तहत हो रहा है

राष्ट्रीय खेल पंचाट के लिए भी इंतजार

खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पंचाट (नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल) के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा भी एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले इसे 18 जून से बढ़ाकर 18 जुलाई किया गया था और अब यह 25 जुलाई तक कर दी गई है।

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन कब होगा?
राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन अभी और देरी तय हो गई है, क्योंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर छह अगस्त कर दी गई है।

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