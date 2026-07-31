नुक्कड़ नाटक के साथ हुआ स्वच्छता पखवाड़े का समापन
प्रयागराज में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला) ने स्वच्छता पखवाड़े का समापन नुक्कड़ नाटक के साथ किया। इस पखवाड़े में छात्राओं और प्रशिक्षकों ने स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें सामूहिक शपथ, पौधरोपण और स्वच्छता रैली शामिल थी। उप निदेशक ने इसके सशक्तीकरण और समाज में जागरूकता के विकास पर जोर दिया।
प्रयागराज, संवाददाता। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला), नया कटरा में 16 से आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक के साथ समापन हो गया। पखवाड़े में छात्राओं, प्रशिक्षकों और कर्मचारियों ने स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।पखवाड़े की शुरुआत सामूहिक स्वच्छता शपथ और स्वच्छता बैनर एवं सेल्फी बूथ की स्थापना से हुई। इसके बाद संस्थान परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रमदान, एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, स्वच्छता विषयक संगोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, 'वेस्ट टू वेल्थ' प्रदर्शनी, पौधरोपण, स्वच्छता रैली और प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी साफ-सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।उप
निदेशक (प्रशिक्षण) अजयपाल सिंह सोमवंशी ने कहा कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य केवल परिसर की सफाई नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और समाज में स्वच्छता के प्रति स्थायी जागरूकता विकसित करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए धन्यवाद दिया।
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