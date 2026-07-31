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गुरुनानक कॉलेज में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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गुरुनानक कॉलेज के भूदा परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना ने वन महोत्सव का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम 'हीलिंग द अर्थ थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स' थी। प्राचार्य डॉ रंजना दास ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर विभिन्न पौधे लगाए गए और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया।

गुरुनानक कॉलेज में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

गुरुनानक कॉलेज के भूदा परिसर में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-1 एवं 2 की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम हीलिंग द अर्थ थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स रखी गई थी। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज की प्राचार्य डॉ रंजना दास के नेतृत्व में हुआ, जिसमें शासी निकाय के अध्यक्ष सरदार आरएस चहल, सचिव सरदार मंजीत सिंह सलूजा, पूर्व प्राचार्य प्रो. पी शेखर, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, एनएसएस स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर परिसर में नारियल, आम, कटहल, अमरूद, नीम और नींबू के पौधे लगाए गए। प्राचार्य डॉ रंजना दास ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मानव अस्तित्व की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने पौधरोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण पर भी जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

कार्यक्रम का महत्व

शासी निकाय के अध्यक्ष सरदार आरएस चहल ने कहा कि बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में अधिक से अधिक पौधक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पूर्व प्राचार्य प्रो. पी शेखर और सचिव सरदार मंजीत सिंह सलूजा ने भी पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया।

उपस्थित लोग

कार्यक्रम में प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. दीपक कुमार, एनएसएस इकाई-1 के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. दलजीत सिंह, इकाई-2 के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. अभिषेक सिन्हा, प्रो. अमरजीत सिंह, प्रो. संजय सिन्हा, डॉ मीना मालखंडी, प्रो. अर्णव सरखेल, प्रो. मनीषा कुमारी, साधन मिश्रा, रणजीत मिश्रा, स्नेहल गोस्वामी, डॉ साधना सिंह, प्रो. पुष्पा तिवारी, प्रो. उदय सिन्हा, संतोष कुमार, डॉ वर्षा सिंह, प्रो. सोनू प्रसाद यादव, प्रो. पियूष अग्रवाल, प्रो. नुसरत परवीन, सुजीत महतो आदि थे।

अधिक सामान्य प्रश्न

वन महोत्सव कब आयोजित किया गया?
वन महोत्सव गुरुवार को आयोजित किया गया।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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