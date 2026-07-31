गुरुनानक कॉलेज में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
गुरुनानक कॉलेज के भूदा परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना ने वन महोत्सव का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम 'हीलिंग द अर्थ थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स' थी। प्राचार्य डॉ रंजना दास ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर विभिन्न पौधे लगाए गए और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया।
गुरुनानक कॉलेज के भूदा परिसर में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-1 एवं 2 की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम हीलिंग द अर्थ थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स रखी गई थी। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज की प्राचार्य डॉ रंजना दास के नेतृत्व में हुआ, जिसमें शासी निकाय के अध्यक्ष सरदार आरएस चहल, सचिव सरदार मंजीत सिंह सलूजा, पूर्व प्राचार्य प्रो. पी शेखर, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, एनएसएस स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर परिसर में नारियल, आम, कटहल, अमरूद, नीम और नींबू के पौधे लगाए गए। प्राचार्य डॉ रंजना दास ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मानव अस्तित्व की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने पौधरोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण पर भी जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
कार्यक्रम का महत्व
शासी निकाय के अध्यक्ष सरदार आरएस चहल ने कहा कि बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में अधिक से अधिक पौधक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पूर्व प्राचार्य प्रो. पी शेखर और सचिव सरदार मंजीत सिंह सलूजा ने भी पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया।
उपस्थित लोग
कार्यक्रम में प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. दीपक कुमार, एनएसएस इकाई-1 के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. दलजीत सिंह, इकाई-2 के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. अभिषेक सिन्हा, प्रो. अमरजीत सिंह, प्रो. संजय सिन्हा, डॉ मीना मालखंडी, प्रो. अर्णव सरखेल, प्रो. मनीषा कुमारी, साधन मिश्रा, रणजीत मिश्रा, स्नेहल गोस्वामी, डॉ साधना सिंह, प्रो. पुष्पा तिवारी, प्रो. उदय सिन्हा, संतोष कुमार, डॉ वर्षा सिंह, प्रो. सोनू प्रसाद यादव, प्रो. पियूष अग्रवाल, प्रो. नुसरत परवीन, सुजीत महतो आदि थे।
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लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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