आदर्श राष्ट्रीय के स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान
आदर्श राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विशेष स्वच्छता शिविर आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने भगवान कृष्ण के मंदिर और आसपास के क्षेत्र की सफाई की। कार्यक्रम अधिकारी ने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और बताया कि यह एक स्वस्थ जीवन का पहला कदम है। अंत में सभी ने अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।
आदर्श राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा शनिवार को एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विद्यालय परिसर स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर और आसपास के क्षेत्र की गहन साफ-सफाई की। कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र सिंह यादव ने स्वयंसेवकों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का पहला कदम है। उन्होंने संदेश दिया कि स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। जहां स्वच्छता का वास होता है, वहीं स्वास्थ्य, आरोग्यता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता अभियान केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है।
एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ तन का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वच्छ मन और स्वच्छ वातावरण बेहद जरूरी है। जिस स्थान पर साफ-सफाई और पवित्रता होती है, वहीं ईश्वर का वास, सुख-समृद्धि और आरोग्यता बनी रहती है। अंत में सभी ने अपने आसपास के वातावरण को सदैव स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।
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