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योग से युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना ने 'नशा मुक्त भारत अभियान-पखवाड़ा' के तहत 'योग, स्वास्थ्य एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कुलपति प्रो. पीबी सिंह ने योग के महत्व पर जोर दिया।

योग से युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से ‘नशा मुक्त भारत अभियान-पखवाड़ा’ के तहत ‘योग, स्वास्थ्य एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नशे से दूर रहने तथा जनस्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. पीबी सिंह ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा होने के साथ स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का प्रभावी माध्यम है। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर योग, अनुशासन और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की।

दर्शनशास्त्र विभाग के पवन गंगवार ने अतिथियों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों का आभार जताया। इस अवसर पर डॉ. गौरव शर्मा, डॉ. प्रतिभा सक्सेना सहित शिक्षक, स्वयंसेवक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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