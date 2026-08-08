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व्यक्ति के शरीर और मन को खोखला करता है नशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर के देव इन्द्रावती महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधक डा. राना रणधीर सिंह ने नशे को सामाजिक बुराई बताया। प्राचार्य डा. एबी सिंह ने मानसिक तनाव को नशे का मुख्य कारण बताया। कार्यक्रम में नशे के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा की गई।

व्यक्ति के शरीर और मन को खोखला करता है नशा
व्यक्ति के शरीर और मन को खोखला करता है नशा

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। कटेहरी स्थित देव इन्द्रावती महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नशा मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधक डा.राना रणधीर सिंह ने कहा कि नशा आज के समय में सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयों में एक है। यह न केवल व्यक्ति के शरीर और मन को खोखला करता है, बलिक उसके पूरे परिवार और समाज को भी नष्ट कर देता है। नशे की समस्या एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। प्राचार्य डा.एबी सिंह ने कहा कि नशे का सबसे मुख्य कारण लोगों का मानसिक तनाव और दुख होता है। इससे कई लोग नशा अपनाने का रास्ता चुन रहे हैं।

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इसके अलावा युवा पीढ़ी भी आज कल नशे का सौकीन हो रहा है। कार्यक्रम अधिकारी बीरबल शर्मा ने कहा कि शादी, पार्टी आदि में कुछ जगह शराब का चलन बढ़ता जा रहा है। सुधीर पांडेय ने कहा कि नशा एक हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। डा. अमित पांडेय ने कहा कि नशा करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा सब कैंसर को बढ़ावा देते हैं। नशा करने वाले का भविष्य अंधकार में होता है।

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