Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा में गूंजा वन्दे मातरम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

हर घर तिरंगा अभियान के राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा मेंहर घर तिरंगा अभियान के राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा मेंहर घर तिरंगा अभियान के राजकीय महाविद्यालय कु

हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा में गूंजा वन्दे मातरम

सादाबाद संवाददाता। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" अभियान के उपलक्ष्य में सोमवार दिनांक 11 अगस्त को राजकीय महाविद्यालय, कुरसंडा, हाथरस में "वन्दे मातरम्" समवेत गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान के तहत बेलसंड में निकली तिरंगा यात्रा

कार्यक्रम की अध्यक्षता

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. मृदुला गौतम ने की।कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज वंदन के साथ हुई। इसके पश्चात पूरे महाविद्यालय परिसर में एक स्वर में "वन्दे मातरम्" गीत का गायन किया गया। देशभक्ति के इस गीत ने पूरे माहौल को देशभक्ति की भावना से भर दिया। छात्रों के चेहरों पर तिरंगे के रंग और हृदय में राष्ट्रभक्ति का जोश स्पष्ट रूप से देखा गया।

ये भी पढ़ें:केएनयू के एनसीसी कैंडेट्रसों ने निकाली तिरंगा यात्रा

प्राचार्य का संदेश

इस मौके पर प्राचार्य प्रो. मृदुला गौतम ने कहा कि "हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना जागृत करना है। वन्दे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है जो हमें देश के लिए त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है।"

कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संचालन एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान प्रो. सत्यप्रिया बंसल, डॉ शैलेंद्र सिंह कुशवाह, डॉ हेमंत कुमार, डॉ डी.के. तोमर, प्रो. डी.के. गौतम, डॉ नरेंद्र सिंह, डॉ. राधा शर्मा (प्रभारी रेंजर), डॉ नीरज उपाध्याय (प्रभारी रोवर) सहित सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और सभी ने "हर घर तिरंगा, हर घर राष्ट्रभक्ति" का संकल्प लिया

सामान्य प्रश्न

कार्यक्रम कब और कहाँ आयोजित किया गया था?
कार्यक्रम 11 अगस्त को राजकीय महाविद्यालय, कुरसंडा, हाथरस में आयोजित किया गया था।
ये भी पढ़ें:वंदे मातरम् की गूंज से गूंजा समाहरणालय, निकली तिरंगा रैली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।