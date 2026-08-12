हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा में गूंजा वन्दे मातरम
हर घर तिरंगा अभियान के राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा मेंहर घर तिरंगा अभियान के राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा मेंहर घर तिरंगा अभियान के राजकीय महाविद्यालय कु
सादाबाद संवाददाता। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" अभियान के उपलक्ष्य में सोमवार दिनांक 11 अगस्त को राजकीय महाविद्यालय, कुरसंडा, हाथरस में "वन्दे मातरम्" समवेत गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. मृदुला गौतम ने की।कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज वंदन के साथ हुई। इसके पश्चात पूरे महाविद्यालय परिसर में एक स्वर में "वन्दे मातरम्" गीत का गायन किया गया। देशभक्ति के इस गीत ने पूरे माहौल को देशभक्ति की भावना से भर दिया। छात्रों के चेहरों पर तिरंगे के रंग और हृदय में राष्ट्रभक्ति का जोश स्पष्ट रूप से देखा गया।
प्राचार्य का संदेश
इस मौके पर प्राचार्य प्रो. मृदुला गौतम ने कहा कि "हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना जागृत करना है। वन्दे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है जो हमें देश के लिए त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है।"
कार्यक्रम का संचालन
कार्यक्रम का संचालन एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान प्रो. सत्यप्रिया बंसल, डॉ शैलेंद्र सिंह कुशवाह, डॉ हेमंत कुमार, डॉ डी.के. तोमर, प्रो. डी.के. गौतम, डॉ नरेंद्र सिंह, डॉ. राधा शर्मा (प्रभारी रेंजर), डॉ नीरज उपाध्याय (प्रभारी रोवर) सहित सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और सभी ने "हर घर तिरंगा, हर घर राष्ट्रभक्ति" का संकल्प लिया
सामान्य प्रश्न
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