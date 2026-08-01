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प्रशिक्षुओं ने नशामुक्त जीवन अपनाने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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दौलत महतो मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में रक्षाबंधन उत्सव और नशामुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु शिक्षकों और प्राध्यापकों के बीच आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी ने नशामुक्ति का संदेश फैलाने का संकल्प लिया।

प्रशिक्षुओं ने नशामुक्त जीवन अपनाने का लिया संकल्प

विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। दौलत महतो मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में रक्षाबंधन उत्सव एवं नशामुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षु शिक्षकों एवं प्राध्यापकों के बीच आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नशामुक्त जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आई बहनों एवं भाई ने कहा कि भावी शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए उनका जीवन नशामुक्त, अनुशासित एवं आदर्श होना चाहिए। प्राचार्य डॉ सुनील कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी समाज का विकास नशामुक्ति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से समाज में नशामुक्ति का संदेश प्रसारित करने का आह्वान किया।

सभी ने नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया।ब्रह्माकुमारी बहनों ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा सूत्र को मानवीय मूल्यों, नैतिकता, आत्मसम्मान एवं पारस्परिक विश्वास का प्रतीक बताया। अंत में महाविद्यालय परिवार की ओर से ब्रह्माकुमारी बहनों को सम्मानित किया गया। मौके पर आईक्यूएसी समन्वयक एवं एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. कुमारी स्वर्णा मिश्रा, विभागाध्यक्ष बबली कुमारी, डॉ. ओमकार नाथ शर्मा, अशोक कुमार झा, वीरेन्द्र देव, राघवेंद्र प्रताप, सरोज श्रीवास्तव, राजेश कुमार वर्मा, प्रवीण कुमार जायसवाल, विपिन कुमार, जितेंद्र कुमार, अदृश मुखर्जी, डॉ. सतीश चंद यादव, जयपाल राणा, डॉ. अम्बरीश कुमार दुबे, डॉ. विजयकांत चक्रवर्ती समेत कई प्रशिक्षु उपस्थित थे।

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