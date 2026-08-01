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प्रेमचंद का साहित्य भारतीय संस्कृति, सामाजिक न्याय का सशक्त दस्तावेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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सकलडीहा पीजी कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभप्रेमचंद का साहित्य भारतीय संस्कृति, सामाजिक न्याय का सशक्त दस्तावेजप्रेमचंद का साह

प्रेमचंद का साहित्य भारतीय संस्कृति, सामाजिक न्याय का सशक्त दस्तावेज

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। सकलडीहा पीजी कॉलेज में शुक्रवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रेमचंद के सपनों का भारत पर वक्ताओं ने विचार रखे। अध्यक्षता करते हुए कालेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडेय ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय संस्कृति, सामाजिक न्याय एवं मानवीय मूल्यों का सशक्त दस्तावेज हैं। उनके सपनों के भारत की परिकल्पना आज भी उतनी ही सार्थक है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रो. आनंद वर्धन शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियां भारत का वास्तविक चेहरा प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से उनके योगदान को रेखांकित किया।

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विशिष्ट अतिथि डॉ. अशोक कुमार ज्योति ने कहा कि प्रेमचंद स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व उमकी कहानियां कई सामाजिक समस्याओं पर प्रहार करती है। मुख्य वक्ता डॉ. हरीश कुमार तथा वक्ता डॉ. ज्योति सिंह ने प्रेमचंद के साहित्य, सामाजिक सरोकारों, राष्ट्र निर्माण एवं समकालीन भारत में उनकी विचारधारा की उपयोगिता पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने प्रेमचंद को भारतीय जनमानस का अमर साहित्यकार बताते हुए उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर बल दिया। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन डॉ. जितेंद्र यादव ने किया, जबकि डॉ. प्रमोद कुमार पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसका आयोजन हिंदी विभाग, पुस्तकालय एवं अपनी माटी संस्थान, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। हिंदी विभागाध्यक्ष एवं उप प्राचार्य प्रो. दयानिधि सिंह यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर आयोजन सचिव डॉ. श्यामलाल सिंह यादव, अजय कुमार यादव, प्रो. राजीव कुमार, डॉ विनोद कुमार, डॉ. अमितेश सिंह, डॉ. संदीप जायसवाल, डॉ. सुधा यादव, मेनका सिंह, डॉ. ऋषभ यादव मौजूद रहे।

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