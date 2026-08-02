डॉ. कन्हैया सिंह आजमगढ़ की साहित्यिक यात्रा के सारथी
आजमगढ़ में हिन्दुस्तानी एकेडमी और डीएवी पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा डॉ. कन्हैया सिंह की जन्म जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रो. सदानंद प्रसाद गुप्त को साहित्य सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. कन्हैया सिंह के योगदान और हिंदी सूफी काव्य पर चर्चा की गई।
आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयागराज एवं हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में प्रख्यात साहित्यकार स्व. डॉ. कन्हैया सिंह की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ‘हिंदी सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने की। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार एवं उप्र हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. सदानंद प्रसाद गुप्त को डॉ. कन्हैया सिंह साहित्य सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रो. सदानंद प्रसाद गुप्त ने कहा कि डॉ. कन्हैया सिंह ने सूफी काव्य परंपरा में महनीय योगदान दिया।
प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डॉ. कन्हैया सिंह साहित्य में नए तथ्यों के अन्वेषण के लिए प्रेरित करते थे। मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके शुक्ला ने कन्हैया सिंह जी के योगदान को रेखांकित करते हुए पाठानुसंधान पर उनके कार्यों पर चर्चा की। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने कहा कि आप लोग पाठानुसंधान का पाठ्यक्रम बनाइए और उस पाठ्यक्रम को सुहेलदेव विश्वविद्यालय में लागू करवाने का कार्य हम करेंगे। अतिथियों का स्वागत डॉ. पंकज सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन प्रो. गीता सिंह ने किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉ. विनम्रसेन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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