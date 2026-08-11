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डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव की स्मृति में होगी राष्ट्रीय संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में प्रेमचन्द साहित्य संस्थान और साखी पत्रिका द्वारा डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव की स्मृति में 'परमानन्द श्रीवास्तव : महत्व और अवदान' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी 19-20 सितम्बर को होगी और इसमें प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेंगे।

डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव की स्मृति में होगी राष्ट्रीय संगोष्ठी

गोरखपुर, निज संवाददाता। प्रेमचन्द साहित्य संस्थान और साखी पत्रिका द्वारा डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव की स्मृति में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘परमानन्द श्रीवास्तव : महत्व और अवदान’ का आयोजन किया जा रहा है। 19-20 सितम्बर को आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के जाने माने साहित्यकार भाग लेंगे। मंगलवार को प्रेमचंद साहित्य संस्थान के निदेशक प्रो. सदानंद शाही ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लेखक के रूप में डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव को व्यास सम्मान, भारत भारती सम्मान और रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए।

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