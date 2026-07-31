मेधा छात्रवृति परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस 31 अगस्त तक करें आवेदन
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खगड़िया। निज प्रतिनिधि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति 2026-27 परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस आगामी 31 अगस्त तक एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही बेकलॉग सत्र के स्टूडेंटस भी आवेदन करेंगे। बताया गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र व छात्राओं को हर साल ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जिस पर अगले चार साल तक छात्रवृत्ति हर साल 12 हजार मिलता है। बिना आवेदन के छात्रव़ृति का लाभ नहीं मिलेगा।
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