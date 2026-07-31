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मेधा छात्रवृति परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस 31 अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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पेज तीन :मेधा छात्रवृति परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस 31 अगस्त तक करें आवेदनमेधा छात्रवृति परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस 31 अगस्त तक करें आवेदनमेधा छात्रवृत

मेधा छात्रवृति परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस 31 अगस्त तक करें आवेदन

खगड़िया। निज प्रतिनिधि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति 2026-27 परीक्षा उत्तीर्ण स्टूडेंटस आगामी 31 अगस्त तक एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही बेकलॉग सत्र के स्टूडेंटस भी आवेदन करेंगे। बताया गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र व छात्राओं को हर साल ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जिस पर अगले चार साल तक छात्रवृत्ति हर साल 12 हजार मिलता है। बिना आवेदन के छात्रव़ृति का लाभ नहीं मिलेगा।

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