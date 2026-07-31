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ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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मंगलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सचिवों और पंचायत सहायकों को वार्षिक कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर्स ने 15 गुणवत्ता संकेतकों पर आधारित जीपीडीपी का महत्व बताया। यह योजना गाँव के समग्र विकास में मदद करेगी।

ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण संपन्न

मंगलपुर,संवाददाता। संदलपुर ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजना विषय पर सचिवों व पंचायत सहायकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स विकास गौतम ने बताया कि ग्राम पंचायत का सम्रग विकास के लिए पीडीपी के निष्पक्ष और डेटा आधारित मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर से जीपीडीपी में15 गुणवत्तायुक्त संकेतक सम्मिलित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीपीडीपी में 15 गुणवत्ता युक्त संकेतक के साथ स्कोरिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है जो 100 अंक का होगा। इससे ग्राम सभा की बैठक, समुदाय की भागीदारी योजना बनाने में एससी-एसटी बुजुर्ग महिलाओं को शामिल करना है।

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मास्टर ट्रेनर्स सैफाली यादव ने बताया कि अब ग्राम पंचायतों को सभी 15 संकेतक के तहत कार्ययोजना बनानी हैं। तो ग्राम पंचायतों का समेकित विकास अवश्य होगा। प्रशिक्षण में पंचायत विभाग के अलावा मेरी पंचायत,हरित पंचायत,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2026 की जानकारी दी गई। इस मौके पर बीडीओ संदीप कुमार, एडीओ पंचायत रंजीत सिंह, एडीओ आईएसबी फूल सिंह निरंजन, सचिव ऊदन सिंह,अनुराग त्रिवेदी, रजनीश वर्मा आदि रहे।

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