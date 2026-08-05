आकांक्षी ब्लाक के राशन कार्ड धारकों को जोड़ा जाए समूह से

कहा गया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ ने कहा कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खंड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे सभी पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों की पहचान कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, ताकि वे बचत, बैंक ऋण, स्वरोजगार एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्ययोजना और निर्देश

बीडीओ ने ग्राम पंचायतवार कार्ययोजना तैयार करने, राशन कार्ड धारकों का सर्वेक्षण कराने, समूह से वंचित पात्र परिवारों की सूची तैयार करने तथा विशेष सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कोटेदारों को राशन वितरण के समय पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करने, ग्राम प्रधानों को जनजागरूकता बढ़ाने तथा समूह सखियों एवं आजीविका मिशन की टीम को घर-घर संपर्क कर अधिकतम परिवारों को समूहों से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। बीडीओ ने कहा कि स्वयं सहायता समूह केवल बचत का माध्यम नहीं बल्कि महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी मंच हैं। समूहों से जुड़कर महिलाएं स्वरोजगार, बैंक ऋण, प्रशिक्षण, उद्यमिता तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस मौके पर एडीओ पंचायत रुपेश श्रीवास्तव, सीएम फेलो गौरव सिंह, एपीओ ज्ञान सिंह, अरूण मिश्रा, पवन तिवारी, काशी मिश्रा, सचिव चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, कौशलेंद्र राय, शैलेंद्र कुमार, बालकृष्ण मनोज गौड आदि के अलावा कोटेदार व समूह सखियां मौजूद रही।