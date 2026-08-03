यूजीसी 2026 नियमों को वापस लेने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें यूजीसी-2026 नियमों को वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ये नियम छात्रों के हित में नहीं हैं और इससे भेदभाव का माहौल बनेगा। विभिन्न संगठनों में असंतोष के साथ करणी सेना के आंदोलन का भी समर्थन किया।
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन न्यायिक मजिस्ट्रेट अरसना नाज को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी-2026 नियमों को वापस लेने की मांग की गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी-2026 नियमों को लेकर विभिन्न संगठनों में असंतोष है। उन्होंने श्री राजपूत करणी सेना द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने और इन्हें वापस लेने की मांग की। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक अलंकार अग्निहोत्री एवं श्री राजपूत करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना के आंदोलन का समर्थन करते हुए अधिवक्ता विमल पांडेय ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी-2026 नियम छात्रों के हित में नहीं हैं।
उनका आरोप है कि इससे छात्रों के बीच भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। उन्होंने सरकार से आंदोलन की नौबत आने से पहले नियमों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि संगठन करणी सेना के आंदोलन के साथ खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करेगा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी-2026 नियमों पर पुनर्विचार करने और उन्हें वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेश शुक्ला, श्रवण अवस्थी, रोहित त्रिपाठी, आयुष शुक्ला, अंजुली मिश्रा, प्रीति तिवारी, काजल ठाकुर, नीरज पोरवाल, टोनू बाबा, अंजुल चौबे, विशाल पांडेय, गोपाल अवस्थी, शशिकांत तिवारी, रवि राजावत, आयुष दीक्षित, देवेंद्र दुबे, आरती नंदन तिवारी, डॉ. अनुराग पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अधिवक्ता विमल पांडेय ने कहा कि यूजीसी-2026 नियमों को लेकर छात्रों और विभिन्न संगठनों में असंतोष है। सरकार को सभी पक्षों से संवाद कर छात्र हित में उचित निर्णय लेना चाहिए।
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