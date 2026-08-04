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अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा श्यामा गौरव ग्रंथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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दरभंगा में मां श्यामा गौरव ग्रंथ की दूसरी बैठक में डॉ. मित्रनाथ झा ने कहा कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें विद्वानों का सहयोग लिया जाएगा। प्रो. जयशंकर झा ने इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता और पठनीयता के लिए मील का पत्थर बताया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा श्यामा गौरव ग्रंथ

दरभंगा, एक प्रतिनिधि। मां श्यामा गौरव ग्रंथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। इसमें देश-विदेश के प्रख्यात विद्वानों से भी सहयोग लिए जायेंगे। ये बातें लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित मां श्यामा गौरव ग्रंथ प्रकाशन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मित्रनाथ झा ने कही। ग्रंथ के प्रधान संपादक डॉ. अमलेंदु शेखर पाठक ने प्रस्थावित ग्रंथ की उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्यामा गौरव ग्रंथ प्रकाशन समिति के अध्यक्ष प्रो. जयशंकर झा ने कहा कि यह गौरव ग्रंथ न केवल मिथिला अपितु राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीयस्तर पर पठनीयता व गुणवत्ता की दृष्टि मील का पत्थर साबित होगा।

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