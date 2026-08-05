कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर खाद्य सामग्री वितरित की
लव कुमार शर्मा हरिद्वार। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर खाद्य सामग्री
हरिद्वार। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर खाद्य सामग्री वितरित की। ज्वालापुर स्थित जटवाड़ा पुल के पास कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा शिव की सेवा के समान है। कांवड़िए गंगाजल लेकर सैकड़ों किमी पैदल यात्रा करते हैं। उनकी सेवा सभी को करनी चाहिए। इस अवसर पर सुनील अरोड़ा, टोनी भटेजा, पार्षद हरविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे।
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