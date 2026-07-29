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कटघर पर रामगंगा की महाआरती की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने अटल घाट कटघर पर रामगंगा की महाआरती की। सदस्यों ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और सुख समृद्धि तथा हिंदुत्व की एकता की कामना की। कई prominents जैसे महामंडलेश्वर संजय दत्त गिरि और संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी शामिल रहे।

कटघर पर रामगंगा की महाआरती की

आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने अटल घाट कटघर पर रामगंगा की महाआरती की। सदस्यों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरती में सुख समृद्धि एवं हिंदुत्व के संगठित होने की कामना की। आरती में महामंडलेश्वर संजय दत्त गिरि और संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी सहित कुंवर अनिरूद्ध अग्रवाल, संजय ठाकुर,मनोज व्यास, आराधना अग्रवाल, अज्जू भटनागर, कैलाश भटनागर, वंदना शर्मा, सुमन रोहिल्ला, विनोद शर्मा, बबलू भटनागर, अनिल रस्तोगी, शिव शंकर बंसल आदि शामिल रहे।

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