कटघर पर रामगंगा की महाआरती की
आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने अटल घाट कटघर पर रामगंगा की महाआरती आयोजित की। इस अवसर पर सदस्यों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुख समृद्धि तथा हिंदुत्व के संगठित होने की कामना की। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।
आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने अटल घाट कटघर पर रामगंगा की महाआरती की। सदस्यों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरती में सुख समृद्धि एवं हिंदुत्व के संगठित होने की कामना की। आरती में महामंडलेश्वर संजय दत्त गिरि और संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी सहित कुंवर अनिरूद्ध अग्रवाल, संजय ठाकुर,मनोज व्यास, आराधना अग्रवाल, अज्जू भटनागर, कैलाश भटनागर, वंदना शर्मा, सुमन रोहिल्ला, विनोद शर्मा, बबलू भटनागर, अनिल रस्तोगी, शिव शंकर बंसल आदि शामिल रहे।
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