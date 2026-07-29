Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा का गठन रोशन मिश्रा अध्यक्ष तेजस्वी कुमार सचिव चुने गए गिद्दी, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन की बैठक

आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा का गठन

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन की बैठक गिद्दी स्थित कार्यालय में बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता बलविंदर कौर और संचालन मुनी सिंह ने की। बैठक में यूनियन की रेलीगढ़ा शाखा का गठन किया गया। जिसमें रोशन कुमार मिश्रा अध्यक्ष, तेजस्वी कुमार सचिव, सुभाष कुमार शर्मा संगठन मंत्री, कन्हैया कुमार उपाध्यक्ष, यशस्वी कुमार मिश्रा सहसचिव, सुदामा शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए चुने गए। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य का भी चुनाव किया गया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।