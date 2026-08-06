मुन्ना बजरंगी गिरोह के पिंचू समेत चार पर मुकदमा
वाराणसी में, लखनऊ के अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने वाहनों की चेचिस नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह पर केस दर्ज किया है। गिरोह के सदस्य में एक हिस्ट्रीशीटर और गायिका शामिल हैं। कंप्लेंट के आधार पर जांच समिति ने आरोपों की पुष्टि की, लेकिन पहले मामला दर्ज नहीं हुआ था।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ के अधिवक्ता की शिकायत पर सीपी के आदेश पर कैंट पुलिस ने चेचिस नंबर बदलकर वाहनों को बेचने वाले गिरोह पर केस दर्ज किया है। आरोपियों में मुन्ना बजरंगी गिरोह का सदस्य रहा पिंचू, उसका पुत्र, चपरासी और गायिका अमृता सुरेश हैं। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनघ शुक्ल ने मुख्यमंत्री एवं सीपी को पत्र भेजकर शिकायत की थी। आरोप है कि भेलूपुर निवासी मुन्ना बजरंगी गैंग के सदस्य रहे हिस्ट्रीशीटर रवि सर्राफ उर्फ पिंचू मारवाड़ी, उसके पुत्र प्रतीक सर्राफ, चपरासी ललित सिंह एवं गायिका अमृता सुरेश बड़ा गिरोह चला रहे हैं। इसमें चोरी की गाड़ियों को डेंट पेंट करके चेचिस नंबर बदलकर बेचा जा रहा है।
इस संदर्भ में परिवहन आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया गया था। पत्र के सापेक्ष परिवहन आयुक्त ने जांच समिति गठित की थी। समिति ने शिकायत सही पाते हुए वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया, जिसमें वाहनों की चेचिस के साथ छेड़छाड़ की बात स्पष्ट हुई। इसके बावजूद मामले में केस दर्ज नहीं किया गया।
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