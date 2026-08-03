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पीजी कॉलेज में मनी मैथिलीशरण की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छात्रा श्रेया ओझा ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार प्रस्तुत किए। डॉ. रेखा सिंह और डॉ. डीसी आनंद ने उनके साहित्य के महत्व के बारे में चर्चा की। प्राचार्य प्रो. डॉ. शिवम श्रीवास्तव ने अध्यक्षता की।

पीजी कॉलेज में मनी मैथिलीशरण की जयंती

कुंडा, संवाददाता। मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाकांकर में सोमवार को राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती मनाई गई। छात्रा श्रेया ओझा ने मैथिलीशरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार रखे। छात्र उदय और अभय ने प्रस्तुतियां दी। डॉ. रेखा सिंह ने मैथिलीशरण गुप्त के साहित्य के माध्यम से मित्रता को परिभाषित किया। डॉ. डीसी आनंद ने कहा कि मैथिलीशरण गुप्त की कविता हम कौन थे, क्यों हो गए और क्या होंगे अभी के माध्यम से बच्चों को जीवन के प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। अध्यक्षता प्राचार्य प्रो.डॉ. शिवम श्रीवास्तव ने की। संचालन डॉ. शशिकांत मिश्र ने किया।

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