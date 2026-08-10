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सेवा कार्यों के लिए अशोक अग्रवाल सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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अशोक अग्रवाल को सम्मानित करते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव व अन्य।शाहजहांपुर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के आदर्श नगर स्थि

सेवा कार्यों के लिए अशोक अग्रवाल सम्मानित

शाहजहांपुर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के आदर्श नगर स्थित अग्रवाल भवन में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शहर के उद्योगपति और आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान सर्व समाज के प्रति उनके दायित्वों के निर्वहन और विभिन्न सेवा कार्यों में योगदान के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव व अन्य ने सामूहिक रूप से उन्हें सम्मानित किया।

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