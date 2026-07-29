नेशनल कॉलेज और इंटैक के बीच एमओयू, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप व हेरिटेज वॉक का मिलेगा मौका
नेशनल पीजी कॉलेज ने भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से इतिहास विभाग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और हेरिटेज वॉक जैसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह पहल विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव और कौशल विकास में सहायता करेगी।
लखनऊ, संवाददाता। नेशनल पीजी कॉलेज ने विरासत शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत इतिहास विभाग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, हेरिटेज वॉक, शोध परियोजनाओं और विरासत संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कॉलेज के प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में इंटैक कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, लखनऊ के निदेशक धर्मेन्द्र मिश्रा और कॉलेज के प्राचार्य प्रो. देवेन्द्र के. सिंह की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कॉलेज की ओर से प्राचार्य प्रो. देवेन्द्र के. सिंह और इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. आकृति कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।प्राचार्य
प्रो. देवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल पारंपरिक कक्षा शिक्षण से आगे बढ़कर विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इंटैक के निदेशक धर्मेन्द्र मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थी विरासत स्थलों, संग्रहालयों, अभिलेखीय स्रोतों और संरक्षण परियोजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगे। कार्यशालाओं, क्षेत्रीय अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा। एमओयू के तहत बीए और एमए इतिहास के विद्यार्थियों को संरचित इंटर्नशिप, शैक्षणिक भ्रमण, विशेषज्ञ व्याख्यान, प्रलेखन परियोजनाओं और संरक्षण संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इससे उनकी शोध क्षमता, व्यावहारिक ज्ञान और रोजगारोन्मुखी कौशल को मजबूती मिलेगी।
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