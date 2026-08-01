पेंटिंग में बच्चों ने दिखाया हाथी पर पारंपरिक ज्ञान
बेंदो में डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय 'हाथी और पारंपरिक ज्ञान' था। कक्षा 9 से 12 के छात्रों ने अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन किया। चयनित पेंटिंग्स को राष्ट्रीय संग्रहालय भेजा जाएगा। प्रधानाचार्य ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।
बेड़ो, प्रतिनिधि। डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, बेड़ो में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार) के तहत राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय 'हाथी और पारंपरिक ज्ञान : सांस्कृतिक विरासत का उत्सव' रखा गया, जिसमें कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने ए-3 ड्राइंग शीट पर वाटर कलर, पोस्टर कलर और पेंसिल स्केच के माध्यम से हाथियों के संरक्षण, मानव-हाथी सह-अस्तित्व तथा भारतीय संस्कृति में उनके महत्व को चित्रों में उकेरा। स्कूल स्तर पर दिव्यांका कुमारी, इशांत बड़ाइक, सोनू कुमार और अंजलि धान की पेंटिंग का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया।
चयनित पेंटिंग राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच), नई दिल्ली भेजी जाएगी। प्रधानाचार्य कैलाश कुमार ने कहा कि पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, कलात्मक कौशल और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में चित्रकला शिक्षक जयंतो चौधरी सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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