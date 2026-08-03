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राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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मोहन भट्ट हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में ‘राष्ट्रीय अंगदान दिवस’ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने अंगदान, देहदान और नेत्रदान के महत्व पर जोर दिया। प्राचार्य ने युवाओं से भ्रांतियां दूर करते हुए अंगदान का संकल्प लेने की अपील की। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

मोहन भट्ट हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में सोमवार को ‘राष्ट्रीय अंगदान दिवस’ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने अंगदान, देहदान और नेत्रदान को मानव जीवन और चिकित्सा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।एनाटॉमी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. रिचा निरंजन ने कहा कि देहदान चिकित्सा अनुसंधान की आधारशिला है। उन्होंने उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अंगदान के साथ-साथ देहदान के महत्व को भी समझें और इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। प्राचार्य डॉ. जीएस तितियाल ने युवाओं से भ्रांतियां दूर कर अंगदान का संकल्प लेने की अपील की। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन मेहरोत्रा ने बताया कि एसटीएच में अगस्त 2022 से अब तक 120 कॉर्निया प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं।

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इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए क्विज, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। डॉ. हरिशंकर पांडे, डॉ. गणेश सिंह, डॉ. प्रतीक कौल, अनिता अधिकारी, दीपिका जगपांगी सहित एमबीबीएस, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के छात्र मौजूद रहे।

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