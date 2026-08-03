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युग दधीचि संस्थान ः 10 दिनों तक चलेगा अंगदान अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में युग दधीचि संस्थान ने 13 अगस्त तक विशेष अंगदान जागरूकता मुहिम का आरंभ किया है। इस अभियान के तहत लोग मरणोपरांत अंगदान का संकल्प ले सकते हैं और पंजीकरण के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

युग दधीचि संस्थान ः 10 दिनों तक चलेगा अंगदान अभियान

कानपुर। युग दधीचि संस्थान सोमवार से राष्ट्रीय अंगदान दिवस से प्रारम्भ करते हुए 13 अगस्त तक विशेष अंगदान जागरूकता मुहिम चलाएगा।

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अभियान के विवरण

बाल भवन, फूलबाग में पत्रकार वार्ता में अभियान प्रमुख मनोज सेंगर ने बताया कि जो लोग अपने अंगदान (मरणोपरांत) का संकल्प लेना चाहें वे फोन नम्बर 9839161790 अथवा 9453482790 पर फोन या फिर व्हाट्सऐप कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दस दिन में जिनका भी पंजीकरण हो जाएगा उन सभी को 13 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर समारोह पूर्वक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

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अंगदान प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि जब ब्रेन डेथ हो जाए और क्लीनिकल डेथ कुछ समय में होने वाली हो उस समय शासकीय कमेटी की देखरेख में परिजनों की लिखित सहमति से अंगदान लिया जा सकता है। यह प्रक्रिया शासन की कड़ी निगरानी में की जाती है। भारत सरकार की संस्था नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अपनी राज्य स्तरीय कमेटी को निर्देशित करती है और यह कमेटी स्थानीय शासकीय टीम की मदद से अंगदान प्राप्त करती है।

अंगदान का महत्व

अंगदान में नेत्रदान संकल्प भी शामिल है। एक अंगदान से आठ लोगों को जिंदगी मिल सकती है। गंभीर बीमारियों में अंगदान की आवश्यकता पड़ती है। पत्रकार वार्ता में विहिप के प्रांतीय अध्यक्ष राजीव महाना, रेडक्रास चेयरपर्सन डॉ. उमेश पालीवाल, उत्कर्ष अकाद‌मी निदेक्‍टर डॉ. प्रदीप दीक्षित और मेजर योगेन्द्र कटियार मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंगदान जागरूकता मुहिम कब शुरू हो रही है?
यह मुहिम 13 अगस्त तक चलेगी।
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