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मेडिकल कॉलेज में मनाया राष्ट्रीय ओरल हाइजीन डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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राष्ट्रीय ओरल हाइजीन डे के अवसर पर मेडिकल कॉलेज में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दंत स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की गई और सही मौखिक स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। छात्रों और मरीजों को दांतों की सफाई एवं नियमित दंत परीक्षण के लिए जागरूक किया गया।

मेडिकल कॉलेज में मनाया राष्ट्रीय ओरल हाइजीन डे

मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय के दंत चिकित्सा विभाग में राष्ट्रीय ओरल हाइजीन डे के अवसर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मरीजों, छात्र-छात्राओं और परिजनों को मुख एवं दंत स्वास्थ्य के महत्व से अवगत कराते हुए नियमित दंत परीक्षण और सही मौखिक स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य डॉ. मानसी सिंह ने किया। डॉ. शीतल शर्मा ने दंत रोगों की रोकथाम और समय पर उपचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डॉ. अरुणा सिंह ने सही ब्रशिंग तकनीक का प्रदर्शन किया, जबकि डॉ. नैना अग्रवाल ने टूथब्रश, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस और माउथवॉश के सही चयन एवं उपयोग की जानकारी दी।

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प्रधानाचार्य डॉ. अमित कुमार ने कहा कि मुख एवं दंत स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों में ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने दंत चिकित्सा विभाग के प्रयासों की सराहना की।कार्यक्रम के दौरान मरीजों और उपस्थित लोगों को टूथब्रश एवं टूथपेस्ट वितरित किए गए तथा सही ब्रशिंग तकनीक का व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराया गया। अंत में विभागाध्यक्ष डॉ. केएल गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नियमित रूप से दांतों की सफाई और समय-समय पर दंत परीक्षण कराने की अपील की। इस अवसर पर उप-प्रधानाचार्य डॉ. अरुण सिंह, एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह, ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. शलभ वैश्य, हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अक्षत त्रिपाठी, डॉ. शालिनी त्रिपाठी, डेंटल हाइजीनिस्ट आर.एन. शर्मा सहित चिकित्सक, छात्र-छात्राएं, मरीज एवं उनके परिजन मौजूद रहे।

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