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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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संस्कृति मंत्रालय द्वारा ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की गई है, जो 15 सितंबर 2026 तक चलेगी। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने युवाओं और विद्यार्थियों से भाग लेने की अपील की है, जिससे राष्ट्रीय एकता और इतिहास की जानकारी बढ़ेगी।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू

फरीदाबाद, संवाददाता। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है। मायगव के सहयोग से आयोजित यह प्रतियोगिता 15 सितंबर 2026 तक चलेगी। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिले के युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों, महाविद्यालय के छात्रों और आम नागरिकों से इसमें अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पहल देश के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी और युवाओं में राष्ट्रीय एकता तथा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगी。

प्रतियोगिता का महत्व

उपायुक्त ने बताया कि भारत विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों की जानकारी युवाओं तक पहुंचना जरूरी है, ताकि वे संघर्ष, त्याग और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को समझ सकें। उन्होंने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

प्रतियोगिता की जानकारी

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान प्रार्थना सभा, सूचना पट्ट और डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रतियोगिता की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। प्रतियोगिता पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। सफलतापूर्वक भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को मायगव की ओर से डिजिटल ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी मायगव के प्रश्नोत्तरी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर इसमें शामिल हो सकते हैं।

सामान्य प्रश्न

यह प्रतियोगिता कब तक चलेगी?
यह प्रतियोगिता 15 सितंबर 2026 तक चलेगी।
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