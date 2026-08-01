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राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता 15 सितंबर तक चलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता 15 सितंबर तक चलेगी। डीसी उत्तम सिंह ने युवाओं से भाग लेने का आह्वान किया, ताकि भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। प्रतियोगिता निशुल्क है और सफल प्रतिभागियों को ई-प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता 15 सितंबर तक चलेगी

गुरुग्राम, अमर मौर्य। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का शनिवार से शुरू हो गई। यह राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता 15 सितंबर तक चलेगी। डीसी उत्तम सिंह ने गुरुग्राम के युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों, कॉलेज छात्रों तथा आम लोगों से इस राष्ट्रीय पहल में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। यह प्रतियोगिता केवल एक ऑनलाइन क्विज नहीं, बल्कि देश के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उनके संघर्ष, त्याग और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार की पहल युवाओं में इतिहास के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगी।जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करें। सभी शिक्षण संस्थान प्रार्थना सभा, सूचना पट्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की जानकारी उपलब्ध कराएं और उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित करें। प्रतियोगिता पूरी तरह निशुल्क है तथा इसमें सभी भाग ले सकते हैं। यह एक समयबद्ध ऑनलाइन क्विज होगी, जिसमें सफलतापूर्वक भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को माईगव की ओर से डिजिटल ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

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