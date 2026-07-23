भदोही में देश भर के चार सौ डाक्टरों का जमघट:डा. गुप्ता
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भदोही, संवाददाता। शहर के रामरायपुर बाईपास मार्ग स्थित एक प्रतिष्ठान में 25 जुलाई से दो दिनी राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पूरे भारत से करीब चार सौ डाक्टर भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ ऑपरेशन से लेकर अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी। यह जानकारी गुरुवार को आयोजक डा. एके गुप्ता ने इंद्रामिल चौराहा स्थित प्रतिष्ठान में दिया। कहा कि नेशनल कांफ्रेंस ऑफ एजीयूएसआई-2026 इस साल का बेहद ही कारगार साबित होगा। यह जिले के लिए गौरव की बात है कि सूबे के सबसे छोटे जिले में 25 और 26 जुलाई को पूरे देश भर के ख्याति प्राप्त डाक्टर जुटेंगे।
इस दौरान ऑनलाइन ऑपरेशन, अन्य शल्य क्रियाओं के अलावा डाक्टरों के सामने चुनौतियों, समाधान समेत अन्य मसलों पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। कार्यक्रम दोनों दिन सुबह नौ बजे से लेकर शाम छह बजे तक चलेगा। इस दौरान डा. अंचल गुप्ता, डा. करतार सिंह यादव, डा. जी चंद्रशेखर आदि के अलावा देश भर के वरिष्ठ मूत्र रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक एवं चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होकर आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, नई शल्य पद्धतियों और शोध पर अपने अनुभव साझा करेंगे। आयोजन जीवन दीप अस्पताल एवं आईएमए भदोही की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इसके लिए विभाग द्वारा जारी अध्ययनरत (बोनाफाइड) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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