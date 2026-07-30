Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने संदीप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

फोटो........ देहरादून। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उत्तराखंड में विस्तार के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष संदीप

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने संदीप

देहरादून। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उत्तराखंड में विस्तार के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष संदीप पटवाल को चुना गया। गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के मीडिया प्रभारी व उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा कि बिहार में पार्टी काफी समय से काम कर रही है। पिछले छह माह पहले मोर्चा ने पूरे देश में पार्टी विस्तार करने का निर्णय लिया। अभी तक असम, तमिलनाडू, महाराष्ट्रा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मिर समेत कई राज्यों में पार्टी अपना विस्तार कर चुकी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में पार्टी की नितियों को पहुंचाते हुए पार्टी का विस्तार किया जाएगा।इस

अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथ्वीराज यादव, यूपी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रामकुमार राणा, सैलेश गुसाईं, प्रेम सिंह नेगी, अजय बालियान, प्रदीप पटवाल, प्रहलाद सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।