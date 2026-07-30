मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने संदीप
फोटो........ देहरादून। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उत्तराखंड में विस्तार के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष संदीप
देहरादून। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उत्तराखंड में विस्तार के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष संदीप पटवाल को चुना गया। गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के मीडिया प्रभारी व उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा कि बिहार में पार्टी काफी समय से काम कर रही है। पिछले छह माह पहले मोर्चा ने पूरे देश में पार्टी विस्तार करने का निर्णय लिया। अभी तक असम, तमिलनाडू, महाराष्ट्रा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मिर समेत कई राज्यों में पार्टी अपना विस्तार कर चुकी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में पार्टी की नितियों को पहुंचाते हुए पार्टी का विस्तार किया जाएगा।इस
अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथ्वीराज यादव, यूपी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रामकुमार राणा, सैलेश गुसाईं, प्रेम सिंह नेगी, अजय बालियान, प्रदीप पटवाल, प्रहलाद सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।
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