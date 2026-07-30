रालोद में शामिल हुए शोएब कुरैशी
राष्ट्रीय लोकदल की बुलंदशहर रोड पर हुई बैठक में पूर्व प्रदेश सचिव प्रोफेसर अब्बास अली और हेमंत मिश्रा ने शोएब कुरैशी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुरैशी ने अपने 50 साथियों के साथ शामिल होकर पार्टी को मजबूती प्रदान की। इस बैठक में कई प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।
राष्ट्रीय लोकदल की बुलंदशहर रोड पर गुरूवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व प्रदेश सचिव प्रोफेसर अब्बास अली व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत मिश्रा ने शोएब कुरैशी को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कराई। शोएब कुरैशी ने अपने 50 साथियों के साथ पार्टी में शामिल हुए। बैठक में शहर अध्यक्ष खालिद जिलानी, महबूब कुरैशी, कबीर मीणा, आफताब राणा, यूसुफ कुरैशी, शादाब आफताब, नदीम, उस्मान, विजय गिरी, प्रवीण कुमार, तेजवीर जाटव, राजेश गिरी, अनुज अग्रवाल, हरिश्चंद्र, नरेश चौधरी, रिंकू चौधरी, प्रशांत शर्मा, निशांत शर्मा, प्रभात शर्मा आदि शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें