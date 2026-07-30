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रालोद में शामिल हुए शोएब कुरैशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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राष्ट्रीय लोकदल की बुलंदशहर रोड पर हुई बैठक में पूर्व प्रदेश सचिव प्रोफेसर अब्बास अली और हेमंत मिश्रा ने शोएब कुरैशी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुरैशी ने अपने 50 साथियों के साथ शामिल होकर पार्टी को मजबूती प्रदान की। इस बैठक में कई प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।

रालोद में शामिल हुए शोएब कुरैशी

राष्ट्रीय लोकदल की बुलंदशहर रोड पर गुरूवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व प्रदेश सचिव प्रोफेसर अब्बास अली व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत मिश्रा ने शोएब कुरैशी को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कराई। शोएब कुरैशी ने अपने 50 साथियों के साथ पार्टी में शामिल हुए। बैठक में शहर अध्यक्ष खालिद जिलानी, महबूब कुरैशी, कबीर मीणा, आफताब राणा, यूसुफ कुरैशी, शादाब आफताब, नदीम, उस्मान, विजय गिरी, प्रवीण कुमार, तेजवीर जाटव, राजेश गिरी, अनुज अग्रवाल, हरिश्चंद्र, नरेश चौधरी, रिंकू चौधरी, प्रशांत शर्मा, निशांत शर्मा, प्रभात शर्मा आदि शामिल रहे।

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