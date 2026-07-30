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रालोद के पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बड़ौत में रालोद के कार्यालय में पंचायती राज प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ। इसमें संगठन विस्तार, नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल धामा ने पंचायतों को सशक्त बनाने का अभियान चलाने की बात कही।

रालोद के पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन हुआ

बड़ौत। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के बड़ौत स्थित पार्टी कार्यालय में बुधवार को पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन एवं विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन में पंचायत स्तर तक संगठन के विस्तार, नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने और आगामी संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल धामा ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत प्रकोष्ठ का विस्तार किया जाएगा और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। हस्तिनापुर क्षेत्र के अध्यक्ष तरसपाल मलिक ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर प्रमुख ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य पंचायत स्तर तक संगठन को सशक्त बनाना और आगामी रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करना है। इस दौरान पूर्व विधायक वीरपाल राठी, डॉ. जगपाल तेवतिया, सतीश चौधरी, सुखबीर सिंह गठीना, प्रज्ञा बालियान, राहुल धामा, राजू तोमर सिरसली, संतरा देवी, अंकितवीर चेयरमैन, सारिका देवी, कमल, जयवीर तोमर, मनोज तोमर, बबली तोमर, डॉ. कुलदीप उज्ज्वल आदि मौजूद रहे।

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