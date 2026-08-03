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रालोद में क्षेत्रीय अध्यक्षों की हुई लिखित परीक्षा, प्रदेश नेतृत्व गहन मंथन में जुटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल ने पार्टी को हर स्तर पर मांजना शुरू कर दिया है। इसी आधार पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा ली, जिससे उनके संगठनात्मक जानकारी, स्थानीय परिस्थितियों तथा कार्यप्रणाली की समझ का आकलन किया जा सके।

रालोद में क्षेत्रीय अध्यक्षों की हुई लिखित परीक्षा, प्रदेश नेतृत्व गहन मंथन में जुटा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल ने पार्टी को हर स्तर पर मांजना शुरू कर दिया है। इसी आधार पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सोमवार को अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा तक ले ली ताकि इसके माध्यम से उनके क्षेत्र की संगठनात्मक जानकारी, स्थानीय परिस्थितियों तथा कार्यप्रणाली की समझ का आकलन किया जा सके।

संगठनात्मक समीक्षा बैठक

इससे पूर्व पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा की मौजूदगी में प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक की गई, जिसका उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने की रणनीति तय करना था।

क्षेत्रीय अध्यक्षों से व्यक्तिगत समीक्षा

इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने प्रत्येक क्षेत्रीय अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से उनके अब तक के कार्यकाल की समीक्षा की। उन्होंने पूछा कि अब तक संगठन के लिए क्या-क्या कार्य किए गए हैं, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं तथा भविष्य में किन प्राथमिकताओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी जाना कि प्रत्येक क्षेत्र में महिला प्रकोष्ठ एवं अन्य प्रकोष्ठों का गठन कब तक पूर्ण होगा तथा संगठन में महिलाओं की भागीदारी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि महिलाओं को अधिक से अधिक जिम्मेदारियां देकर संगठन में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। यह भी कहा कि संगठन में कार्य करने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पदाधिकारी के कार्यों की नियमित समीक्षा होगी तथा संगठन की मजबूती के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न राजनीतिक एवं संगठनात्मक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संगठन की मजबूती के लिए रणनीति

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल आगामी समय में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने के लिए निरंतर समीक्षा बैठकों का आयोजन करेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों, शहरों एवं महानगर इकाइयों का विस्तार करते हुए संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए।

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय लोकदल ने किस प्रकार की परीक्षा ली?
राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा ली है।
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