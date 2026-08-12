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आर्यन सिंह बने राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बड़ौत में, राष्ट्रीय लोकदल ने आर्यन सिंह को खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आर्यन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और वे खिलाड़ियों की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे।

आर्यन सिंह बने राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव

बड़ौत। राष्ट्रीय लोकदल ने संगठन को विस्तार देते हुए आर्यन सिंह को राष्ट्रीय लोक दल खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। आर्यन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से खिलाड़ियों एवं युवाओं की समस्याओं को समझकर उन्हें संगठन और सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया जाएगा।

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