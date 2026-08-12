राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को चाईबासा में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर ने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए शहर के बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह लोक अदालत सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी।
चाईबासा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को स्थानीय व्यवहार न्यायालय चाईबासा और अनुमंडल न्यायालय चक्रधरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत होगा। प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने अग्रणी बैंक बैंक ऑफ इंडिया सहित शहर के सभी बैंक अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि बैंकों में लंबित विभिन्न सुलहनीय मामलों मे पक्षकारों को नोटिस कर उनके मामलों को मध्यस्थता के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन के लिए प्रेषित करें।
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