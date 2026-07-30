लोक अदालत की तैयारी को ले पीडीजे ने की बैठक

बेतिया, विधि संवाददाता। आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होने वाले इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत को ले प्रधान जिला जज अनामिका टी ने गुरुवार को न्यायिक पदाधिकारीयों के साथ बैठक की।बैठक में उन्होंने संबंधित न्यायालय के चिन्हित वादों एवं तैयारी की समीक्षा की । उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि हमारा लक्ष्य पिछली लोक अदालत की तुलना में निष्पादित वादों की तुलना से अधिक वादों का निपटारा कराया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभी तक लगभग 7 हजार 500 मामले चिन्हित किए गए हैं। जिन सभी मामलों में पक्षकारों को ससमय नोटिस का तामिला कराए जाने को ले संबंधित थाने के नोडल पदाधिकारी को भेजा जा रहा है।