लोक अदालत की तैयारी को ले पीडीजे ने की बैठक
बेतिया में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए प्रधान जिला जज अनामिका टी ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पिछली लोक अदालत की तुलना में अधिक वादों का निपटारा करने के लक्ष्य की बात की। लगभग 7500 मामले चिन्हित किए गए हैं, और पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
बेतिया, विधि संवाददाता। आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होने वाले इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत को ले प्रधान जिला जज अनामिका टी ने गुरुवार को न्यायिक पदाधिकारीयों के साथ बैठक की।बैठक में उन्होंने संबंधित न्यायालय के चिन्हित वादों एवं तैयारी की समीक्षा की । उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि हमारा लक्ष्य पिछली लोक अदालत की तुलना में निष्पादित वादों की तुलना से अधिक वादों का निपटारा कराया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभी तक लगभग 7 हजार 500 मामले चिन्हित किए गए हैं। जिन सभी मामलों में पक्षकारों को ससमय नोटिस का तामिला कराए जाने को ले संबंधित थाने के नोडल पदाधिकारी को भेजा जा रहा है।
वहीं जागरूकता सिविल के माध्यम से भी नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। बैठक में समस्त न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहें।
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