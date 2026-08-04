सुलह समझौतों से होगा वादों का निस्तारण
अल्मोड़ा जिले के सभी न्यायालयों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, जहां फौजदारी, लेबर, पैसे के लेन-देन, पति-पत्नी के विवाद, चैक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट, बिजली-पानी के बिल और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। जिले के सभी न्यायालयों में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनामिका सिंह ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी शमनीय मामले, लेबर एवं नियोजन के विवाद, पैसे के लेनदेन, विवाह से सम्बन्धित पति-पत्नी के विवाद, चैक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, उपभोक्ता फोरम, एमवी एक्ट आदि मामले निस्तारित किए जाएंगे।
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