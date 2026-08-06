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राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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बांका, एक संवाददाता।बांका, एक संवाददाता। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को प्र

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक

बांका, एक संवाददाता। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका सत्यभूषण आर्य की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला जज ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक सुलहनीय वादों की पहचान कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करने तथा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिकाधिक मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से खनन, बिजली, ट्रैफिक चालान सहित अन्य सुलहनीय मामलों का अधिक संख्या में निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम लोगों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके।

बैठक में सभी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सपना रानी, एसीजेएम प्रथम मोहम्मद शाहनवाज आलम, एसीजेएम-3 अविनाश कुमार, एसीजेएम-4 संगीता कुमारी, जेएम प्रथम नवनीत कुमार सहित न्यायिक पदाधिकारी भवेश चंद्र, अमित कुमार, आकांक्षा कुमारी, उमा कुमारी, दिवाकांत एवं प्रणव कुमार उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका के सचिव श्रीमती सपना रानी के नेतृत्व में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रैफिक चालान से संबंधित सभी सुलहनीय मामलों में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर बुलाया जाए, ताकि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिकाधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके। बैठक में सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी निशा राज, ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार तथा ट्रैफिक थाना प्रभारी प्रवीण कुमार झा उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का भरोसा

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