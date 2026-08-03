राष्ट्रीय सनातन बोर्ड का गठन हो
अखंड भारत सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय पाठक ने केंद्र और राज्य सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की और आरक्षण व्यवस्था को केवल आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की।
प्रेस क्लब में अखंड भारत सेवा दल की प्रेसवार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय पाठक प्रवल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार भारत की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत एवं सनातन मूल्यों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर विचार करे। प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने कहा कि सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। मांग की कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाए या फिर इसे केवल आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक पात्र नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो सके।
सरकार से मांग की कि गोसेवा, गोसुरक्षा एवं गोसंवर्धन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मिले।
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