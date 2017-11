National Law Day: पीएम मोदी बोले - हम रहें या ना रहें देश तो रहेगा

देश 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप के मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के विज्ञान भवन में संविधान के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि समय के साथ हमारे संविधान ने हर परीक्षा को पार किया है। हमारे संविधान ने उन लोगों की हर आकांक्षा को गलत साबित किया है जो कहते हैं कि समय के साथ चुनौतियां सामने आएंगी उनका समाधान हमारा संविधान नहीं दे पाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में न्यू इंडिया बनाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। हम गरीबी, गंदगी, बीमारी और भूख मुक्त देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। देश एक बड़े मिशन पर चल रहा है, इस मिशन के लिए हर वर्ग से समर्थन मिलेगा। मोदी ने कहा 'सोच भी आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। हम रहें या ना रहें लेकिन देश तो रहने वाला है। हम रहें या ना रहें लेकिन जो व्यवस्था हम देश को देकर जाएंगे वो सुरक्षित, स्वाभीमानी और स्वावलंबी भारत की व्यवस्था होनी चाहिए।

If we think that coming generations will take all risks and work, then history will not forgive us. We will have to start working now. We may or may not be there but the system which will be brought here will stay: PM Narendra Modi on National Law Day in #Delhi pic.twitter.com/m68ulTUaJL