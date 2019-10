भारत में अब तक ISIS से जुड़े 127 लोग गिरफ्तार, ज्यादातर जाकिर नाइक के भाषण से है प्रेरित

भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस से संदिग्ध तौर पर जुड़े होने की वजह से अब तक 127 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ज्यादातर विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित है। यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर वाईसी मोदी ने एंटी टेरर टीम के कॉन्फ्रेंस में सोमवार को दी।

वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आईजी आलोक मित्तल ने कहा कि भारत में आईएसआईएस से संबंधित केस में अब तक 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 33 तमिलनाडु, 19 उत्तर प्रदेश, 17 केरल और 14 तेलंगाना के हैं।

National Investigation Agency IG Alok Mittal: Till now 127 people arrested in ISIS related cases, including 33 from Tamil Nadu,19 from Uttar Pradesh, 17 from Kerala and 14 from Telangana. pic.twitter.com/wPi2fNLmKz