NIA का बड़ा खुलासा, आतंकी फंडिंग मामले में 3 अफसरों पर घूस लेने का आरोप

नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने बड़ा खुलासा किया है और अपने तीन अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि एक आतंकी फंडिंग मामले के संबंध में 3 एनआईए अधिकारियों के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोप लगे है।

एनआईए ने बताया कि डीआईजी रैंक के अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में तब तक 3 संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है।

